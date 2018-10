Organizácia samitu GLOBSEC je v horách náročnejšia ako v meste

Potvrdil to prezident GLOBSEC-u Róbert Vass s tým, že museli prihliadať najmä na prísne bezpečnostné opatrenia.

V Tatrách je totiž veľká koncentrácia ministrov financií, je tam niekoľko eurokomisárov, ale aj generálny tajomník OECD. „Museli sme sa tomu prispôsobiť. Máme naozaj veľmi dobrú spoluprácu s príslušníkmi polície a príslušnými orgánmi, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť tento samit. Je to však určite o niečo komplikovanejšie, pretože v Bratislave to máme za 15 rokov vyskúšané. Je tam na to infraštruktúra, máme presné plány, predsa len v Tatrách väčších samitov nie je až toľko. Začali sme minulý rok, keď sme šli úplne od nuly, tento rok je to už o niečo lepšie,“ konštatoval Vass.

Dodal, že tatranský samit je oproti tomu bratislavskému špecifický v tom, že sa na ňom nenachádza tisícka hostí. „Máme tu však koncentrovaných okolo 120 lídrov z celej Európy, sú to francúzsky minister financií Bruno Le Maire, nemecký minister financií Olaf Scholz, generálny tajomník Ángel Gurría, môžem tiež spomenúť Margrethe Vestagerovú, viceprezidentku Európskej komisie zodpovednú za súťaž, a napríklad aj podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča,“ konkretizoval Vass.

Hlavným cieľom dvojdňového podujatia a dôvodom jeho dlhodobého úspechu je podľa Vassa to, že spája komunitu expertov, priemysel a štátny sektor. GLOBSEC Tatra Summit je ustálenou platformou pre združovanie vedúcich tvorcov politík, popredných predstaviteľov firiem a vizionárov z akademických a mimovládnych organizácií.