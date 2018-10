Poliak spájaný s tragickou nehodou na Orave ide do väzby

Jeden z Poliakov, ktorí sú obvinení z trestného činu všeobecného ohrozenia pre víkendovú "pirátsku" jazdu na Orave a následnú nehodu s následkom smrti, ide do väzby. Zvyšní dvaja budú stíhaní na slobode, rozhodol vo štvrtok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Dolný Kubín.

V prvom prípade súd návrh na väzbu v celom rozsahu akceptoval. „Čo sa týka ďalšieho obvineného, toho súd prepustil na slobodu a vo vzťahu k tretiemu obvinenému súd prijal peňažnú záruku, a tým pádom bol obvinený prepustený na slobodu. Vo vzťahu k obvineným, ktorí neboli vzatí do väzby a boli prepustení na slobodu, prokurátor zahlásil sťažnosť. O sťažnosti bude rozhodovať nadriadený Krajský súd v Žiline,“ uviedla prokurátorka okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne Marcela Šuvadová.

Návrh na vzatie do väzby podal dolnokubínsky okresný prokurátor v utorok (2.10.). Dôvodom bola podľa zástupcu hovorcu Krajskej prokuratúry v Žiline Matúša Harkabusa obava z možného pokračovania v trestnej činnosti a obava z vyhýbania sa trestnému stíhaniu.

K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (30.10.) pred 12.00 h na ceste I/59. Podľa žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto zn. Ferrari. „Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto zn. Porsche Cayenne. Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia,“ uviedol.

Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 35.500 eur.