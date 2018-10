Košický herkules končí s rekordmi, čaká ešte na jeden svetový zápis

Jeho tím teraz pripravuje podklady na v poradí šiesty Barbaričov zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Aj keď svoj opasok zavesil na klinec, pripúšťa, že svoje mimoriadne schopnosti, ak to bude mať zmysel, ešte môže niekedy ukázať.

„Oficiálne som ukončil silové ťahanie, ale keď príde nejaká požiadavka a možnosť niekomu pomôcť, tak opasok zvesím a pomôžem, ako sa bude dať,“ uviedol pre TASR. Barbarič sa dlhodobo angažoval v prospech chorých, osobitne pre deti postihnuté svalovou dystrofiou.

Na svojom konte má dosiaľ päť svetových a 16 slovenských rekordov. Silovému ťahaniu sa venoval od roku 1993. Dokázal napríklad odtiahnuť 22 plne naložených vagónov s hmotnosťou 1000 ton na 300-metrovej trase, ťahal aj električky, kamión či lietadlo. S nožom opretým o hruď odtlačil osobné auto viac ako dva kilometre. Ďalšie auto s hmotnosťou viac ako 1200 kilogramov odtiahol po maratónskej trati, teda 42 kilometrov, za 14 hodín desať minút. Jeho zrejme posledným vystúpením bolo 22. - 23. septembra v Košiciach ťahanie 1,5-tonového automobilu na čo najväčšiu vzdialenosť za 24 hodín. Výkonom 33,932 kilometra vytvoril slovenský a podľa očakávania aj svetový rekord. Príslušné svedectvá a záznamy Barbaričov tím čoskoro odošle do Londýna na preskúmanie a potvrdenie.

„Z našej strany je čas jeden rok na podanie do Guinessovej knihy rekordov. My to chceme, samozrejme, spraviť čím skôr a následne oni budú mať 12 týždňov na vyjadrenie,“ priblížil Gabriel Benčo, organizátor projektu 24 hours Barbarič.

Počas akcie, ktorá sa v septembri konala v obchodnom centre na sídlisku Juh, prešiel Barbarič za povzbudzovania divákov okruh s dĺžkou vyše 320 metrov celkovo 106-krát. Podujatie malo tradične aj charitatívny rozmer a vynieslo zhruba 4000 eur pre organizáciu muskulárnych dystrofikov.

„Končím nie zo zdravotných dôvodov alebo že by sa niečo stalo, ale uznal som za vhodné, že už je najvyšší čas. Raz sa to stať musí a každý športovec, hoci nerád, potrebuje prísť na to kedy. Pre mňa je teraz tá najvhodnejšia chvíľa – bol rekord, mám vnuka a 60,“ zhodnotil Barbarič s úsmevom.