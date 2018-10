Video: Zákazníci si objednali jedlo na donášku. Poslíček to však nevydržal

V Austrálii sa môžu tešiť z rôznych technologických a priemyselných vychytávok, aké ku nám zatiaľ nedorazili. Austrálčania si napríklad môžu objednať službu UberEats, ktorá funguje podobne ako známa konkurenčná taxi služba Uber. Z ktorejkoľvek lokálnej reštaurácie si môžete objednať dovoz pomocou poslíčka, ktorý vám za poplatok prinesie objednané jedlo priamo pred dvere domu či bytu.

Pokroková donášková služba ale má aj svoj háčik. Zákazníci sa často sťažujú na to, že jedlo, ktoré im doručia, neváži toľko, koľko by malo. V čom je problém? To môžeme zistiť pohľadom na video, ktoré na sociálnych sieťach popularizoval hlásateľ Eddie McGuire.

Rodina si objednala donášku hranolčekov, a ich Uber poslíček im ich doniesol priamo ku domu. Krátko predtým, ako majitelia otvorili vchodové dvere, bezpečnostná kamera zaznamenala, ako poslíček neodolal lákavej vôni zemiačikov, a zopár z nich zjedol. Na svoju obranu poslíček uviedol, že v ten deň dostal malé sprepitné, ktoré si chcel nahradiť týmto spôsobom.

Keď platili málo, aspoň sa dobre najedol