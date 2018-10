Putin: Zo Sýrie by sa mali stiahnuť všetky zahraničné jednotky vrátane ruských

Podľa Putina je dôležité snažiť sa o to, aby po porážke terorizmu „na území Sýrie neboli vôbec žiadne zahraničné jednotky tretích štátov“. Uviedol, že sa „to týka aj Ruska“, ak o odchod ruských jednotiek požiada sýrska vláda.

Rusko vstúpilo do konfliktu v Sýrii v roku 2015 a podporilo tak svojho dlhoročného spojenca, sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Vďaka Rusku došlo vo vývoji konfliktu v Sýrii k podstatnému zvratu a sýrska armáda ovládla územia, ktoré dovtedy kontrolovali protivládni a islamistickí povstalci.

Rusko má na území Sýrie dve základne: námornú a leteckú, dodala agentúra AP.

Vzhľadom na to, že ruské jednotky pôsobia v Sýrii na žiadosť sýrskej vlády, Moskva kritizuje angažovanie sa Spojených štátov v tomto konflikte. Rusko sústavne poukazuje na to, že USA na takúto misiu nemajú mandát ani od OSN, ani od sýrskej vlády.

Putin poukázal na to, že súčasná situácia je porušením medzinárodného práva. Upozornil, že prítomnosť amerických vojakov v Sýrii bolo možné zdôvodniť spoločným bojom proti terorizmu a extrémistom z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). „Ale keďže IS v Sýrii prestáva existovať, žiadne iné vysvetlenie (pre nasadenie amerického kontingentu v Sýrii) neexistuje, dokonca ani mimo rámca medzinárodného práva,“ uviedol Putin podľa agentúry TASS.