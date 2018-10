Most-Híd chce zdvojnásobiť daňový bonus na dieťa

Koaličná strana Most-Híd navrhuje zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do šiesteho roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Trojica poslancov Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. apríla budúceho roka. Ak návrh prejde, štátna kasa týmto opatrením v budúcom roku príde o 39,7 milióna eur na dani z príjmov fyzických osôb.

Návrhom by sa mal parlament zaoberať už na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 16. októbra. Poslanci chcú touto novelou pomôcť najmä mladým rodinám, pričom chcú vytvoriť vhodné podmienky na jej založenie. Mladá rodina s dieťaťom, resp. s deťmi do 6 rokov veku podľa Mosta-Híd má zvýšené finančné výdavky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. „Pretrvávajúcu demografickú krízu musíme riešiť podporou mladých rodín na zabezpečenie vzrastajúcej pôrodnosti, aby sa rodičia a budúci rodičia nemuseli obávať, či výchovu dieťaťa budú vedieť adekvátne finančne zabezpečiť. Týmto návrhom chceme rodičom uľahčiť už aj tak náročnú situáciu spojenú s výpadkom príjmov spôsobeným výchovou detí v predškolskom veku,“ zdôvodnili poslanci s tým, že aktuálne platná legislatíva dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku.

Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu má dosiahnuť sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie. „Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6. roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa,“ navrhujú poslanci.

Podľa Mosta-Híd je daňový bonus jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodine s aspoň jedným pracujúcim rodičom.

Návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, ale podľa strany bude mať pozitívne sociálne vplyvy. Prijatie návrhu by v roku 2020 predstavovalo hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 74,6 milióna eur a v roku 2021 na úrovni 80,2 milióna eur.