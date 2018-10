Video: Motorkár sa vyhrážal vodičovi. Takúto reakciu od neho však nečakal

Konflikty medzi motoristami sa často dajú vyriešiť v pokoji slovne či gestom, no občas dôjde aj na prejavy agresivity. Motocyklista v tomto videu stratil nervy po tom, ak mu starší vodič nedal prednosť na kruhovom objazde. Rozhodol sa preto zastať a vodiča poučiť.

Zvolil však veľmi nevhodný jazyk a povedal mužovi, že mu rozbije lebku a následne udrel do jeho vozidla. Rozvášnený motorkár však určite netušil, že nielenže starší pán jeho nadávky zoberie so stoickým kľudom, ale že nakoniec mu ešte autom vrazí do odstavenej motorky. Kto bol v tomto konflikte v práve, je otázne, ale zdá sa, že si to vodiči navzájom vrátili.

Video: Takto by sa konflikty na cestách riešiť nemali