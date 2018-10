Prečo sú takmer všetky lietadlá biele? Existuje na to veľmi dobrý dôvod

Biele lietadlá na oblohe sú vo svete priemyslu a cestovného ruchu normou, a existuje na to nie jeden, ale hneď niekoľko dobrých dôvodov. Pozrime sa najprv na tie vedecké.

Farebné lietadlo vás neschladí

Hlavným dôvodom, prečo je väčšina lietadiel bielych, je teplo. Ako pre Business Insider vysvetlil profesor letectva a astronautiky na Massachusetts Institute of Technology R. John Hansman, biela farba najlepšie odráža slnečné lúče, vďaka čomu nie je vo vnútri lietadla tak teplo.

Najdôležitejšou časťou lietadla, ktorú treba pred slnkom chrániť, sú plastové časti (väčšinou v nose lietadla) a zmiešané materiály. Okrem toho je biela farba schopná odrážať potenciálne nebezpečné solárne žiarenie.

Čomu sa v lietadle vyhnúť? Tento nápoj si v lietadle radšej nikdy neobjednávajte

Ďalším dôvodom, prečo sa lietadlá natierajú na bielo, je štúdia z roku 2011. Po tom, ako ju publikovali v Human-Wildlife Interactions, sa potvrdilo, že biela farba vyhovuje aj vtáctvu. Štatistické vyhodnotenie poukazuje na menej zrážok bielych lietadiel s lietajúcimi vtákmi v porovnaní s lietadlami inej farby.

Biela farba dokonca pomáha aj ľuďom. Oveľa skôr si na nej totiž všimneme praskliny, priehlbiny a akékoľvek iné poškodenia, ktoré by vo vzduchu mohli nemilo prekvapiť.

Biela šetrí peniaze

Na problematiku bielych lietadiel sa môžeme pozrieť aj z finančného hľadiska. Na natretie kovového kolosu jedinou vrstvou sa spotrebuje najmenej 250 litrov farby. Keďže biela je tá najlacnejšia voľba, s inými farbami sa veľmi nepočíta. V priebehu niekoľkých rokov by nakoniec tak či tak zoxidovali a zosvetleli späť na bielu.

V minulosti sa u výrobcov lietadiel vyskytol už aj nápad nenatierať stroje žiadnou farbou, no aj ten sa stretol s neúspechom. Pokiaľ by ste chceli ušetriť na farbe, museli by ste často investovať do leštenia povrchu, čo by vás v konečnom dôsledku stálo oveľa viac peňazí.

Na záver ešte jedna zaujímavosť: lístky do bielych lietadiel sa vypredávajú rýchlejšie ako do farebných.