Video: Muž nastriekal v autobuse kaser. Od cestujúcich dostal, čo si zaslúžil

Každý, kto sa niekedy stretol s účinkom kaseru alebo obranného spreju, vie, že ide o veľmi nepríjemnú skúsenosť, pri ktorej máte rozdráždené dýchacie cesty a neustále vám slzia oči. Tieto korenisté spreje je možné použiť iba v nutnej obrane pred zverou alebo človekom a mali by ste ich striekať len v krajnej núdzi.

Pozrite si tiež video: Taxikár použil na cestujúceho slzný sprej

Niektorí ľudia sa však kaserom ozbrojujú, akoby to bola hračka a striekajú nim aj nevinných ľudí. Takto sa zachoval aj muž vo videu, ktorý v plnom autobuse vypustil slušnú dávku na nič netušiacich cestujúcich. Vodič okamžite zastavil autobus, aby cestujúci mohli vystúpiť zo zamoreného priestoru, no tí to však výtržníkovi nedarovali. Asi po minúte ho začali biť, kým sa mu nepodarilo utiecť pred rozhnevaným davom.

Video: Muž dostal od cestujúcich poriadnu príučku