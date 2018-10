Rezort práce vypracoval opatrenia zamerané na pracovnú mobilitu cudzincov

Ministerstvo práce už vypracovalo Návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. Zadefinovalo viaceré opatrenia, ktoré sú zamerané na riešenie nedostatku pracovnej sily v krajine v niektorých odvetviach, pričom na ich zavádzaní sa majú podieľať viaceré ministerstvá.

„Cieľom je prijatie dočasných, mimoriadnych opatrení na riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, s výhľadom neskoršieho zváženia nutnosti ponechania prijatých mimoriadnych opatrení, vzhľadom k aktuálnym potrebám trhu práce, resp. aktuálneho počtu cudzincov na Slovensku,“ uviedlo ministerstvo práce.

Niektoré krátkodobé mimoriadne opatrenia si vyžadujú zmenu legislatívy, pričom viaceré z nich majú byť zrealizované v budúcom roku. Napríklad má byť štvrťročne, nie ročne, aktualizovaný zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Zaviesť sa má povinnosť náhlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, prípadný centrálny portál pracovných miest by totiž umožňoval pružnejšie reagovať na potrebu obsadenia daného miesta. Firmy by taktiež mali mestám a obciam poskytovať informácie o mieste ubytovania zamestnancov z tretích krajín, upraviť sa majú podmienky predkladania dokladov o dosiahnutom vzdelaní, pričom by sa pri tomto úkone mala znížiť administratívna záťaž. Túto povinnosť by mali mať len regulované povolania napríklad v oblasti zdravotníctva, školstva.

Podľa súčasnej legislatívy sa pri rozhodovaní o udeľovaní prechodného pobytu na účel zamestnania posudzuje obdobie dva roky spätne, avšak pri sezónnom zamestnaní až päť rokov. Cieľom je preto zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia na päť rokov. Agentúram dočasného zamestnávania by sa mohlo umožniť dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Počet takýchto zamestnancov by však nesmel prekročiť 30 % z celkového počtu zamestnancov vo firme.

Odstrániť sa majú aj niektoré duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov. Zrušiť sa má povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave. Prehodnotiť sa má aj počet predkladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ak sa chce cudzinec na Slovensku zamestnať. Lehota na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu sa má pritom skrátiť z 90 dní na 30 dní pre zamestnancov technologických centier. Skrátiť sa majú aj niektoré lehoty pri sezónnom zamestnávaní.

Niekoľko ďalších opatrení si nevyžaduje zmenu právnych predpisov. Vypracovať sa má napríklad jednotná metodika postupu pri identifikovaní zamestnaní s nedostatkom ľudí, personálne sa majú posilniť i konzulárne úseky na zastupiteľských úradoch.

Ministerstvo v stratégii počíta aj s dlhodobými cieľmi. Za prioritné oblasti označilo udžateľný ekonomický rast a zlepšovanie kvality života, nové technológie a zmeny na trhu práce, demografický vývoj, starnutie obyvateľstva a systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Ďalšími prioritami sú nelegálna práca a integrácia na lokálnej úrovni. V rámci týchto priorít stratégia hovorí o tom, že by sa mal zvážiť systém príchodu pracovnej sily na základe národných víz udeľovaných na obdobie jedného roka, na základe ktorých by mohli ľudia z tretích krajín okamžite začať pracovať. Podľa ministerstva je potrebné aj komplexné riešenie elektronizácie niektorých postupov prostredníctvom nového a moderného informačného systému.

Zefektívniť sa má aj integrácia cudzinca, ktorého pracovná špecializácia bola identifikovaná ako vysoko nedostatková profesia na trhu práce, podľa osobitného režimu. Do legislatívy by sa mala tiež zaviesť definícia pojmu sociálny dumping. Prijať sa majú i opatrenia súvisiace s riešením sociálneho a dôchodkového poistenia cudzincov s prechodným pobytom, ktorí v súčasnosti napríklad nemajú možnosť čerpať poistenie v nezamestnanosti.