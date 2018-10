Hlivák: Súčasná právna úprava priamych rokovacích konaní je nedostačujúca

Súčasná právna úprava priamych rokovacích konaní nedáva veľa možností Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a je nedostačujúca. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák na utorkovej konferencii na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a partnerských úradov z krajín V4. Podľa Hliváka sú priame rokovacie konania problémom, ktorý trápi všetky členské krajiny. „Prichádzame na to, že úprava, ktorá je na pôde Európskeho parlamentu prijatá, ktorou sa riadime, nám príliš veľa možností nedáva,“ skonštatoval šéf ÚVO. Ambíciou konferencie je podľa neho vyvinúť iniciatívu na zmenu právnej úpravy alebo príslušnú zmenu právneho postupu voči členským krajinám spoločne s ostatnými štátmi V4. Dôvodom sú regionálne špecifiká v tejto oblasti.

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období. „Umožní sa v prechodnom období, aby ten systém fungoval ďalej a súčasne sa môže urobiť verejná súťaž tak, ako ju požaduje Európska únia, aby sme teda mali na to zákonný podklad,“ priblížil. Podľa jeho slov by sa to týkalo napríklad vytipovaných informačných technológií, ktoré sú dôležité pre chod štátu.

Inštitút priameho rokovacieho konania je dôležitý aj pre stavebníctvo, skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. „Aj vo výstavbe, v prípade, že sú rozsiahlejšie zmeny diela, ktoré sa ukážu v priebehu výstavby, tak tam tiež je dôležité mať transparentné postupy, akým spôsobom zadávať zmeny riešenia a kde je tá hranica, kedy ešte zadať súčasnému zhotoviteľovi alebo kedy to musí byť samostatná nová súťaž,“ podotkol Kováčik, ktorý víta vyjasnenie postupov v podobných prípadoch.

V rámci konferencie by sa tiež mali prijať odporúčania, ako správne aplikovať hodnotu za peniaze. ÚVO spolu s Útvarom hodnoty za peniaze by mali tento týždeň diskutovať o tom, akým spôsobom sa pozerať na tému hodnoty za peniaze v rámci kontrolnej činnosti. „Chceme sa aj v zmysle tejto konferencie a následne nášho rokovania pozrieť na to, aké je súčasné znenie zákona, ako ho máme nastavené v novele a ako sa na tú tému pozerá Útvar hodnoty za peniaze,“ poznamenal Hlivák.