Beblavý: Zvýšenie platov zdravotníkov nezastaví, problémom je aj korupcia

Vážnejšími dôvodmi ich odchodu sú zlé vybavenie nemocníc, nesprávne kroky vlády v zdravotníctve, nedostatočné a nekvalitné vzdelávanie, ale aj korupcia. Vyplýva to z názorov 500 slovenských lekárov. Na tlačovej konferencii v utorok prezentoval výsledky prieskumu poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý (nezaradený).

Najčastejšími dôvodmi odchodu podľa odpovedí lekárov a študentov medicíny, ktorí zo Slovenska odišli, alebo plánujú odísť, sú zlé vybavenie nemocníc, nespokojnosť s prístupom vlády, zlé možnosti profesijného vzdelávania, korupcia, nekompetentné vedenie nemocníc, zlé zamestnanecké podmienky a nízky plat. „Ak chceme, aby naši najkvalitnejší ľudia neodchádzali do zahraničia, tak ich v prvom rade musíme začať počúvať. Hovoria nám, že v neporiadku ako z 19. storočia pracovať nebudú bez ohľadu na výšku mzdy,“ priblížil Beblavý.

Poslanec mieni, že odlev lekárov nezastaví ani plánované zvyšovanie počtu prijatých študentov na lekárske fakulty. Podľa jeho slov „tí kvalitnejší študenti budú naďalej odchádzať do zahraničia a na slovenské školy sa dostane viac študentov s horšími výsledkami.“

Nezaradený poslanec si myslí, že slovenskému zdravotníctvu by pomohlo „veľké upratanie v nemocniciach a ich posun na európsku úroveň“. „Znamená to nielen urýchlene pristúpiť k investíciám do modernizácie nemocničných budov a prístrojov, ale najmä zabezpečiť kvalitný, profesionálny a transparentne vybraný manažment pre nemocnice a upraviť systém odmeňovania tak, aby zohľadňoval výkonnosť a zásluhovosť lekárov,“ dodal.