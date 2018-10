Video: Žena kvôli mačke neváhala riskovať život. Takmer pritom spadla z okna

Kvôli domácim miláčikom by sme často boli ochotní obetovať aj to najcennejšie. Táto žena vložila do stávky dokonca svoj vlastný život.

Keď sa neznáma gazdiná z piateho poschodia dozvedela o tom, čo sa deje u susedov nad ňou, neváhala odštartovať záchrannú akciu. V susedskom otvorenom okne na šiestom poschodí sa totiž zasekla mačka, a doma zrejme nebol nik, kto by jej pomohol.

Odvážna susedka so šatkou na hlave a dlhou tyčou neznámeho pôvodu v rukách nebojácne vyliezla z okna vlastného bytu a zdesenú mačku štuchla dovnútra. Jej úspešná záchranná akcia si napokon vyslúžila potlesk okolitého zhromaždenia.

Keď hasiči nestíhajú, pomôžu aj susedia