Prečo na slávnej fotografii z Mesiaca nevidno žiadne hviezdy?

20. júla 1969 astronauti z letu Apollo 11 Neil Armstrong a Buzz Aldrin po prvýkrát zišli z lunárneho modulu Eagle na povrch Mesiaca, kde zanechali svoje prvé stopy. To nás o prvom pristátí na Mesiaci učia dejiny.

Na Zemi však existuje minorita, ktorá sa nazdáva, že let na Mesiac je podvod. Konšpirační teoretici sa nazdávajú, že to, na čo sa v televízii v roku 1969 dívala snáď celá planéta, bol priamy prenos z Hollywoodskeho štúdia.

Jedným z dôvodov, prečo sa niektorým ľuďom javí pristátia na Mesiaci ako hoax, je to, že na videozázname a fotografiách, ktoré z tejto udalosti pochádzajú, v diaľke nevidno hviezdy. Ako sa mohli filmári dopustiť takej banálnej chyby?

Či už veríte tomu či onomu, pravda sa dá vysvetliť jednoducho: technika nebola nastavená tak, aby ich dokázala zaznamenať.

Tajomné pozadie fotografií a videa

Pokiaľ by ste si chceli niekoho vyfotografovať v priamom slnečnom svetle, museli by ste na fotoaparáte či mobile prispôsobiť nastavenia tak, aby bolo vášmu modelovi či modelke čo najlepšie vidno do tváre. Máte na to dve možnosti.

Môžete napríklad zvýšiť clonové číslo, čím sa zmenšuje otvor v objektíve, ktorý do fotoaparátu vpúšťa svetlo.

Máte aj ďalšiu možnosť – môžete zrýchliť uzávierku, vďaka čomu opäť dosiahnete to, že sa do výslednej fotografie premietne minimálne množstvo svetla z pozadia. Pri fotografovaní v noci by ste v oboch prípadoch museli postupovať naopak.

Čo sa dá robiť, ak na v noci fotografovaný objekt dopadá svetlo? V takomto prípade sa musíte rozhodnúť: buď sa uistíte, že to, čo fotografujete, bude nemenne stáť po celý čas, kým sa vám s pomalou uzávierkou podarí odfotiť nočnú oblohu aj s hviezdami, alebo zvolíte ostrý a prirodzene osvetlený obraz s rýchlou uzávierkou, ktorá však nedokáže zachytiť slabé svetielka na nočnej oblohe vo forme hviezd.

Rovnaké rozhodnutie stálo aj pred členmi posádky Apollo 11. Pri pohľade na oblohu z Mesiaca vidíme, že má čiernu farbu akoby bola noc, no astronauti aj modul sú osvetlené. Je to tak preto, že na Mesiaci neexistuje atmosféra, ktorá by dokázala rozptýliť slnečné lúče tak, ako sa to počas dňa deje na Zemi.

Celý záznam z pristátia na Mesiaci nájdete aj na YouTube

Tým najdôležitejším, čo bolo pri lete na Mesiac potrebné zaznamenať, bola posádka a vybavenie. Kamera bola teda nastavená tak, aby bezchybne nasnímala práve tieto prvky, a nie hviezdy.