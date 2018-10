Akú radu by ste dali svojmu 16-ročnému ja? Toto sú tie najpopulárnejšie z nich

Nik z nás tu nebude večne. Človek má v 16 rokoch život ešte len pred sebou, a svet je vtedy gombička. Všetci až po čase prichádzame na to, čo všetko sme v tom veku robili zle, a možno aj o čo všetko sme prišli.

Na sociálnej sieti Twitter sa prednedávnom rozbehla diskusia vyvolaná príspevkom používateľky Úna-Minh Kavanagh. Tá sa ľudí zo svojho okolia pýtala na to, akú radu by dali svojmu 16-ročnému ja, keby si s ním mohli posedieť na káve.

Niektoré príspevky chytajú za srdce, iné desia svojou krutou pravdivosťou. Otázka si rýchlo našla miesto na nástenkách tisícov užívateľov, a zrejme aj vy sa nájdete v niektorých z tých najčastejších ponaučení, o ktorých sa nám v sladkých 16 rokoch ani nezdalo.

Asi každý z nás by si mal čo poradiť ohľadom vzhľadu.

Pubertálny vek je ideálnym obdobím na experimentovanie so vzhľadom. Predsudky okolia sme vtedy utláčali do úzadia a naše zovňajšky sa neraz stali obeťou hormonálneho bujnenia.

„Tá ofina ti nepristane,“ povedala by si používateľka s prezývkou Ciaraíoch. „Netrhaj si obočie príliš vysoko, lebo nedorastie,“ povedala by si Regina Kealy.

Prácu si treba vážiť.

Ken Armstrong komentujúcim nezabudol pripomenúť, že v 16 rokoch by sme mali pamätať aj na pevnú pracovnú morálku. „Všetky tie nanič práce, ktoré robíš v 16/17/18 rokoch: Zametanie alebo plnenie regálov? Za 40 rokov za ne budeš vďačný – vďaka nim si uvedomíš, že tvrdá drina a každodenné posúvanie hraníc je rovnako dôležité ako talent...“

Pamätajme na ľudí okolo seba.

Obrovské množstvo ľudí sa v 16 rokoch previnilo tým, že svojim blízkym nevenovalo dostatok času. Niektorí by si radi pripomenuli, že by mali častejšie navštevovať starých rodičov, iní zas plakali za priateľmi, ktorí z tohto sveta odišli predčasne.

Tell your mum you love her. Hug her when she wants a hug. High five her even if it makes you cringe. She won't be around forever. — Robyn (@robynmcq) 26. září 2018

Azda najkrajšie to zhrnul Neil Jackman: „Čas nestojí na mieste a ľudia tu nebudú večne. Neber tých, ktorí ťa milujú, za samozrejmosť.“

Prestaň sa trápiť nad tým, čo si myslia ostatní.

Pomerne častá rada pre 16-ročné ja zahŕňala odporúčanie nebrať príliš vážne názory okolia. Dôležité je ostať sám sebou. „Nevadí, ak sa ostatným nepáčiš. To z teba ešte nerobí neúspešného človeka.“

Mladí sme len raz.

V súvislosti so starnutím sa často pripomínalo, že v 16 rokoch by sme sa mali viac zabávať. Nik z nás nemladne, a tak prečo si neužiť vtedy, keď sa to dá najlepšie? „Prestaň sa tváriť tak vážne. Neboj sa porušiť pravidlá. Zabav sa. Nezaväzuj sa; von na teba čaká obrovský svet,“ znela jedna z rád.

Mali by sme venovať viac času tomu, čo nás baví.

Rodičia z nás možno chceli vychovať lekárov či právnikov, ale nás bavilo maľovanie, spievanie alebo tancovanie. Aj ak by to malo byť ťažké, viacerí z nás si dnes želajú, aby v 16 rokoch robili radšej to, čo nás bavilo namiesto toho, čo nás malo baviť a stalo sa naším neúspechom.

Love what you do. Do what you love. Spend time with people who feel the same way. — Simon Tanner (@SimonTanner) 26. září 2018

Aj o pohodlie sa treba starať v každom veku, a preto ani po 16. narodeninách by sme nemali zabúdať na dôležitosť starostlivosti o svoj zovňajšok a vnútro. „Myslím, že by som svojmu 16-ročnému ja odporučil meditáciu. Začal som s ňou len niečo pred rokom, a panebože, celkom mi to zmenilo život,“ hovorí Carlo Magliocco.

Vo svojich 16 rokoch by sme mali myslieť aj na budúcnosť, a preto sa z Twitteru neraz ozvala výzva na sporenie peňazí. „Ušetri viac peňazí ako minieš,“ radí svojmu mladšiemu ja Edword Nygma. Ďalší užívatelia mu však oponujú tým, že na budúcnosť v takom mladom veku netreba myslieť, a pozornosť treba upriamiť radšej na dnešok.

Breathe through the pain. Find a joyful moment in everything you do, even if the experience was shitty. Trust yourself and your instincts. And for the love of god, stop procrastinating. — Han Solo (@MaddieNatoli) 26. září 2018

Čo by ste svojmu mladšiemu ja odkázali vy?