Začala sa chrípková sezóna, vírus chrípky prežije aj na odeve

Od októbra do konca apríla trvá chrípková sezóna, informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Existujú rôzne typy vírusov, ktoré sú premenlivé a často menia svoje vlastnosti, preto takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusov, uvádza ÚVZ SR. Vírus prežije na odeve, papieri či vreckovkách osem až 12 hodín, na hladkých povrchoch je to 24 až 48 hodín. Preto je časté umývanie rúk jednou zo základných foriem prevencie voči chrípke.

Okrem toho ÚVZ SR odporúča vyhýbať sa preplneným miestam, dopriať si dostatok spánku a odpočinku, jesť dostatok výživnej stravy vrátane ovocia a zeleniny, piť veľa tekutín a obmedziť podávanie rúk.

Aj tento rok platí, že zdravotné poisťovne preplatia svojim poistencom očkovanie proti chrípke. Vlani takúto možnosť využilo podľa údajov ÚVZ SR 4,4 percenta Slovákov. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 percent. Dostatočná hladina protilátok proti vírusu chrípky sa v tele vytvorí o desať až 14 dní po očkovaní.

„Ak ste ale už chorí, zostaňte doma a obmedzte kontakt s ostatnými, aby sa nenakazili. Pri kašľaní a kýchaní si prikryte nos a ústa papierovou vreckovkou, ktorú potom vyhoďte do koša. Oddychujte, pite veľa tekutín a kontaktujte svojho lekára,“ uvádza odporúčania ÚVZ SR.

O chrípkovej epidémii sa hovorí vtedy, ak sa ochorenia vyvolané tým istým pôvodcom nákazy nahromadia v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste. Chrípka má tendenciu prerásť do epidémie zväčša na prelome januára a februára. Znížiť riziko epidémií pomáha podľa ÚVZ SR zaočkovanie rizikových skupín obyvateľstva. Patria k nim seniori, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, deti od šiestich mesiacov do piatich rokov, tehotné ženy a tí, ktorí prichádzajú neustále do kontaktu s veľkým množstvom ľudí.

Na webovej stránke www.uvzsr.sk je počas chrípkovej sezóny každý piatok zverejnená aktualizovaná informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v danom týždni.