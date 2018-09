Facebook zasiahol útok, 50 miliónov účtov je ohrozených

Spoločnosť Facebook utrpela rozsiahly útok, ktorý odhalil účty 50 miliónov ľudí. Ako uviedla spoločnosť Facebook, pre chybu v kóde sociálnej siete dokázali hackeri získať prihlasovacie údaje a prezrieť si súkromné ​​informácie užívateľov.

Problém súvisel s nástrojom "Prezerať ako", ktorý umožňuje ľuďom vidieť svoje vlastné profily, ako by ich videli iní ľudia. Využívaním tohto prístupu sa mohli hackeri dostať na účty používateľov.

Spoločnosť Facebook našla chybu v utorok a práve začala vyšetrovanie, čo znamená, že zatiaľ nemôže povedať, ako bola chyba využitá a kým. Spoločnosť zároveň neuviedla, kto bol útokom postihnutý.

V súčasnosti tak užívatelia nemôžu urobiť nič okrem toho, že si skontrolujú, či sa cez ich účet nesnažil prihlásiť niekto cudzí. Aj keď je dobré raz za čas zmeniť heslo, v tomto prípade to neovplyvní dôsledky útoku.

Podľa Facebooku bola chyba opravená a zároveň bola o útoku informovaná polícia. Facebook taktiež dočasne vypol funkciu "Prezerať ako" a obnoví bezpečnostné kódy tak, aby každý, kto sa nabúral do účtu, bol z neho vyhodený.

To znamená, že z asi 90 miliónov ľudí - 50 miliónov ľudí, ktorí boli útokom postihnutí, ako aj ďalších 40 miliónov ľudí, ktorí za posledný rok využili “Prezerať ako”, budú vyhodení z ich účtov a budú sa musieť znova prihlásiť. Ak sa vám to stane, ešte to nemusí znamenať, že niekto videl váš účet.

Spoločnosť Facebook uvádza, že postihnutých môže byť ešte viac a že pokračuje vo vyšetrovaní.

Facebook je jednou z najväčších sociálnych sietí a v súčasnosti má viac ako dve miliardy aktívnych užívateľov.