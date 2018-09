Farmári nielen zo Zemplína absolvovali protestnú jazdu

Zúčastnilo sa na nej viac ako 20 mechanizmov zo Sobraniec, Michaloviec, Trebišova a okolia Košíc.

„Bohužiaľ, v rezorte pôdohospodárstva a vnútra sa veľa rozpráva o skutkoch, no, žiaľ, reálne ich necítime. Vyšetrovanie prípadov poškodených farmárov nikam nepostúpilo. Naopak, na farmárov sa spustila diskreditačná kampaň. Sľubované stretnutie s pánom premiérom sa do dnešného dňa neuskutočnilo. Na farmárov v Sobranciach sú podávané fiktívne trestné oznámenia a sú naďalej zastrašovaní. Ja osobne nepotrebujem odvolanie ministerky pôdohospodárstva. Chcem, aby sa v krátkom čase postavila k týmto veciam otvorene a začala konať nielen rečami, ale aj skutkami,“ uviedol pre TASR za organizačný tím Ján Cenkner dôvody, prečo sa rozhodli ísť znova do ulíc.

Farmári sa začali schádzať na Sobraneckej ceste pri obchodnom centre krátko pred 14.00 h. Potom sa vydali na okružnú jazdu Michalovcami, ktorá trvala približne dve hodiny. Cieľovým priestorom bolo parkovisko pred budovou polikliniky a Mestského kultúrneho strediska, kde prebiehali individuálne rozhovory. Podľa Cenknera bola jazda pokojná, i keď zdržaniu sa na ceste nevyhli. V prípade, že sa ich problémy nebudú riešiť, sú pripravení opätovne vyjsť do ulíc.