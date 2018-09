Toto sa stane, keď budete zadržiavať moč

Poznáte ten pocit, kedy sedíte v kine na dojhodinovom filme a ľutujete, že ste si kúpili veľké pitie? Alebo keď v práci potrebujete ešte niečo dorobiť a nakoniec sa na toaletu nedostanete ani po hodine? Viete, že dokážete zadržať moč na istú dobu, no predstavuje to pre vás nejaké riziko?

Vylučovanie moču je pre telo veľmi dôležité. Vaše obličky filtrujú nadbytočnú vodu a odpad z vašej krvi a všetok moč sa potom hromadí v močovom mechúre. Bežne v ňom dokážete udržať jeden až dva poháre moču. Ak ale zvyknete zadržiavať moč príliš dlhú dobu, môžete svoj močový mechúr ľahko roztiahnuť a udržíte v ňom ešte viac.

V tomto prípade jedna štúdia zistila, že zdravotné sestry, ktoré často držali moč celý deň z dôvodu pracovných obmedzení, mali takmer dvojnásobok normálnej kapacity močového mechúra! Výsledky tiež ukázali, že boli úplne v poriadku. To však neznamená, že by ste mali váš mechúr takto trénovať, pretože to nie je jediná vec, ktorá sa môže časom roztiahnuť.

Môžete si tiež natiahnuť zvierač močového mechúra a svaly panvového dna. Svaly spojené s vonkajšou časťou močového mechúra, ktoré zadržiavajú moč, môžu ochabnúť. Dokážete nimi udržať moč a keď ich pustíte, vtedy začnete močiť. Ak sa však natiahnu, môžete skutočne stratiť kontrolu nad svojim mechúrom. Je to zriedkavý zdravotný problém a zvyčajne nastupuje po desiatkach rokov zadržiavania moču. Môže však byť zdrojom nepríjemných a dokonca nebezpečných situácií.

Napríklad s menšou celkovou kontrolou, riskujete, že váš mechúr začne pretekať, keď bude plný a tiež že nebudete schopní ho vyprázdniť úplne. Nielenže to môže zvýšiť vašu potrebu močiť častejšie, pretože sa váš močový mechúr naplní rýchlejšie, ale môže to tiež viesť k vážnej poruche nazývanej retencia moču, kedy vo vašom močovom mechúri ostáva moč príliš dlho. A pretože váš močový mechúr je v podstate teplé, mokré vrecko s telesným odpadom, je to ideálne prostredie pre množenie škodlivých baktérií.

A čo je ešte horšie, ak máte naozaj smolu a zadržíte v mechúri príliš veľa moču, môže sa vám vrátiť do obličiek. To môže viesť k zlyhaniu obličiek a v konečnom dôsledku k smrti. Dobrou správou je, že máte väčšiu pravdepodobnosť, že stratíte kontrolu nad svojimi svalmi a moč vypustíte skôr, ako sa váš močový mechúr dostane do tohto stavu. Všetky tieto riziká však môžete odstrániť jednoduchým spôsobom, že sa pôjdete vyprázdniť.

Ak teda raz za čas zadržíte moč, nehrozia vám príliš veľké komplikácie, no problém nastáva, keď to robíte pravidelne.