Šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa vzdal funkcie

Beblavý predkladá návrh na hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov

Na Slovensku by sa mal prijať zákon, ktorý by zaviedol hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý.