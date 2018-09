Video: Kajakára na vode zaskočil tuleň. Vynoril sa z mora, len aby doňho hodil toto

Skupina kajakárov sa práve plavila po mori, keď ich prepadol raritný zážitok. To, že sa spod morskej hladiny vynoril tuleň, síce nie je také jedinečné, no pozrite, čo hodil do jedného z mužov!

Video: Šikovný tuleň šokoval ľudí v člne. Do vody sa vrátiť nechcel

Rozhnevaný tuleň musel zrejme pod vodou zvádzať boj s chobotnicou, pretože presne tá sa stala obeťou incidentu. Mäkkýš tak skončil na tvári prekvapeného kajakára, ktorý si takúto facku navždy zapamätá.

Brutálna facka od tuleňa