Beblavý predkladá návrh na hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov

DNES - 13:37

Na Slovensku by sa mal prijať zákon, ktorý by zaviedol hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý.

Jeho prijatie pritom podľa poslanca sľúbila aj vláda vo svojom programovom vyhlásení. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) však podľa Beblavého takýto návrh doteraz nepredložil. Beblavý preto spolu s ďalšími nezaradenými poslancami pripravil takýto zákon a predložil ho na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 16. októbra. „Potrebujeme zákon, aby státisícové pokuty a miliónové rozkrádačky nekončili len tým, že niekto už nie je minister, alebo že niekto nie je vo vysokej funkcii," zdôraznil Beblavý na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Pripomenul, že napríklad Úrad pre verejné obstarávanie nedávno udelil pokutu 150.000 eur Banskobystrickému samosprávnemu kraju za nezákonné obstarávania bývalého župana Mariana Kotlebu a pokutu 750.000 eur dostalo aj ministerstvo školstva za nelegálne podpísanú zmluvu v roku 2015 vtedajším ministrom Jurajom Draxlerom. Keby takýto zákon platil, podľa Beblavého by bola šanca, že by štát tieto peniaze vymohol. Návrh zákona na zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov tak predkladá parlamentu skupina nezaradených poslancov. Jeho myšlienkou je to, aby politici niesli za škody spôsobené štátu zodpovednosť tak, ako bežní zamestnanci. V súčasnosti sa totiž verejným činiteľom, ktorí vedome podpíšu nevýhodnú zmluvu a urobia nevýhodné a nezákonné rozhodnutie podľa poslancov takmer nikdy škoda nezosobňuje. Zákonodarcovia navrhujú, aby vymáhanie spôsobenej škody od politika nasledovalo po tom, keď o jeho pochybení rozhodne príslušný orgán. Návrh na zosobnenie by tak mal podávať generálny prokurátor automaticky po verdikte Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu či súdu o tom, že došlo k poškodeniu štátu.