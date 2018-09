Voľby by v septembri vyhral Smer-SD, nasledujú SaS A OĽaNO

Parlamentné voľby by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,4 percenta, čo by jej prinieslo 40 poslaneckých kresiel. Druhá by skončila opozičná SaS, ktorú by volilo 13,5 percenta opýtaných, dostala by tak 24 mandátov. Prvú trojicu by uzatváralo hnutie OĽaNO, hlas by mu odovzdalo 10,3 percenta respondentov, v parlamente by tak malo 18 poslancov.

Správu aktualizujeme.