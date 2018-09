Video: Rozhnevaného vodiča musela uzemniť polícia

Ku každodenným problémom na cestách patria nielen nedostatky miestnych komunikácií ale aj samotných vodičov. Mnohí okrem nedostatočných vodičských schopností trpia aj väčším temperamentom a agresivitu si vybíjajú pri jazde vo vozidle. V tomto videu môžete vidieť jedného z takých vodičov z kanadského Richmond Hill, ktorý začal vybrzďovať vodiča za ním.

Podľa autora videa tomu predchádzalo jeho zaradenie do ľavého pruhu, kvôli čomu musel vodič pickupu za ním spomaliť z rýchlosti približne 70 km/h na 50 km/h. Následne naňho trúbil a potom ho cez dve čiary prebehol. Aby to nestačilo, s vozidlom zastal medzi dvoma pruhmi a chcel si konflikt vyriešiť ručne. Hneď za ním sa však viezla policajná hliadka, ktorá rozhnevaného vodiča poriadne uzemnila. Autor videa pokutu nedostal, no vodič pickupu podľa neho dostal viac ako verbálnu príučku.

Video: Agresívne správanie vyriešil policajt