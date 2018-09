Krajniak: V objasnení prípadu vraždy Jána Kuciaka sa urobil prvý veľký krok

Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. „Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy,“ zdôraznil Krajniak.

„Dúfame, že zadržané osoby majú priamy súvis s brutálnou vraždou novinára a jeho priateľky a teda, že časom nezistíme, že došlo k omylu," uviedol v stanovisku pre médiá predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Je podľa neho dôležité aj pre budúcnosť, aby polícia a prokuratúra mali rozviazané ruky. “Sme totiž presvedčení, že v ich radoch je množstvo kvalitných vyšetrovateľov a odborníkov. Zároveň sme presvedčení, že toto by malo byť prioritou aj budúcej vlády, ktorá na Slovensku vznikne," uzavrel Kollár.

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.