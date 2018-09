Hrabko: Ak majú vraha Jána Kuciaka, je otázkou taktiky zistiť objednávateľa

V diskusnej relácii Tablet.TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko a zdôraznil, že objednávateľ je dôležitý.

Reagoval tak na informácie o tom, že protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z tejto vraždy.

„To je prvý postup, že máte toho, kto ten čin spáchal a on si potom už dobre rozmyslí, či bude spolupracovať alebo nebude spolupracovať,“ konštatoval.

„Je to dobrá správa, samozrejme, treba si počkať na výsledok, ale poukazuje to na to, že polícia, prokuratúra, vyšetrovacie orgány nespia, ale robia,“ zhodnotil Hrabko. „Koho majú, z čoho ich podozrievajú a či sa tie podozrenia potvrdia, sa musí ukázať v budúcnosti,“ upozornil s tým, že je viditeľné, že policajti na tom pracujú.

„Ak to bude tak, čo sa teraz všetci nádejame, že majú tých pravých, tak veľká gratulácia, ale ešte nie je tomu koniec, treba byť aj opatrný,“ uviedol.

Hrabko zároveň upozornil, že podozrenie o zadržaní vrahov Kuciaka sa tiež nemusí potvrdiť. Vtedy bude môcť polícia „túto skupinu ľudí vylúčiť z toho okruhu a nepochybujem, že idú aj po ďalších ľuďoch, pretože je to priorita.“

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.