Gál: Exekučna amnestia nebude, pripravujeme návrh zastavenia starých exekúcií

„Exekučná amnestia podľa mňa nebude, toto nepripravujeme. Pripravujeme návrh zastavenia starých exekúcií. V piatok má sedieť aj so mnou pracovná skupina. Každý týždeň je to na pracovnom poriadku ministerstva,“ vysvetlil Gál proces prípravy. Rezort navrhuje, aby sa zo zákona zastavili exekúcie staršie ako päť rokov. Minister avizuje aj výnimky. „Bude iks výnimiek. Tí, ktorí si budú myslieť, že aj po piatich rokoch majú nádej na to, aby pohľadávka bola uspokojená, môžu podať, ale teraz už elektronicky, kvázi znovu.“

Finančná analýza tohto návrhu ešte nie je podľa Gála známa. „Analýza by bola hotová, keby sme vedeli, koľko sa bude platiť zo zákona za jeden starý spis. A to ešte nie je stanovené," doplnil minister.

Exekučnú amnestiu začala pripravovať ešte bývalá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nových pravidiel sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, má v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chcela ministerka aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením aj v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.