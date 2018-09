Iniciatíva Chceme veriť nesúhlasí s novými pravidlami výberu prezidenta policajného zboru

Novela zákona o policajnom zbore je zo strany vlády premárnenou príležitosťou. Uviedla to Iniciatíva Chceme veriť v súvislosti s návrhom novely zákona z dielne ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), ktorý vláda v stredu schválila. Samotný proces tvorby zákona, ako aj jeho znenie, podľa iniciatívy nepoukazuje na skutočný záujem o zmeny v polícii smerujúce k zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

„Schválená zmena dáva ministerke vnútra možnosť na najbližšie štyri roky vybrať policajného prezidenta, ktorý bude v zásade neodvolateľný, keďže na jeho odvolaní by sa musela zhodnúť koalícia aj opozícia. Sme toho názoru, že policajného prezidenta by mala vyberať vyvážene zložená komisia a mal by byť za jasne stanovených kritérií aj odvolateľný," uviedla advokátka Via Iuris Kristína Babiaková.

Iniciatíva Chceme veriť informovala, že podala hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona s tým, že na základe spoločnej diskusie s ministerstvom je možné dosiahnuť zmeny v polícii, ktoré budú viesť k jej skutočnému odpolitizovaniu.

Súčasné nové navrhované pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru počítajú s tým, že šéfa polície bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak ale bude môcť až na základe výberového konania a s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny v zákone sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.

Podľa návrhu by do funkcie policajného prezidenta vymenovali len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Vo funkcii by bol štyri roky. Tá istá osoba by mohla byť podľa návrhu vymenovaná do funkcie dvakrát. Minister má mať právomoc odvolať policajného prezidenta pre závažné dôvody, ktoré ale bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.

Podľa ministerstva vnútra novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Rezort navrhuje, aby bol zákon účinný od 1. januára 2019.