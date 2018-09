Video: Na diaľnici sa objavili stovky mŕtvych rýb. Ako sa tam dostali?

Hasiči v Severnej Karolíne mali plné ruky práce, keď museli za pomocí hadíc dostať z vozovky diaľnice tisíce uhynutých rýb. Príčinou bol hurikán Florence, ktorý bičoval juhovýchod USA. Následkom hurikánu došlo k veľkým povodniam, ktoré zaplavili aj miestne komunikácie a spolu s vodou sa tak mimo oceánu ocitli aj stovky rýb.

Pozrite si tiež video: Toto začali robiť mravce, keď ich zasiahol hurikán. Môže to ohroziť ľudí

Hasiči z mesta Penderlea museli túto spúšť upratať pomocou prúdu vody z hadíc, aby ryby dostali z vozovky na trávu. Ak by ryby ostali na diaľnici, autá by sa na nich mohli ľahko šmýkať a mohlo by dôjsť k haváriám.

Video: Hasiči mali plné ruky práce s mŕtvymi rybami