Tieto príbehy dokážu výrazne ovplyvniť vaše správanie. Zmeny sa prejavia aj po pár dňoch

Ak sa hlboko ponoríte do knižného príbehu, dokáže to výrazne ovplyvniť vaše správanie. Ukázal to výskum publikovaný v časopise Journal of Personality and Social Psychology.

V štúdii sa ukázalo, že ľudia, ktorí čítali fikciu o postave, ktorá prekonala bariéry a išla voliť, mali dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú hlasovať v skutočných voľbách o pár dní neskôr.

Spoluautorka štúdie Lisa Libbyová povedala:

"Skúsenosti môžu byť silným spôsobom, ako zmeniť naše správanie a myšlienky zmysluplným a prospešným spôsobom."

Kľúčom k silnejšej skúsenosti s beletriou je schopnosť sa hlboko ponoriť do jej príbehu až tak, že vás kniha pohltí. V jednom experimente sa ľudia snažili čítať v uzavretom priestore, kde sa mohli vidieť v zrkadle. Pre väčšinu ľudí bolo náročné sa skutočne ponoriť do príbehu, keď videli vlastný odraz.

Doktor Kaufman, hlavný autor štúdie, povedal:

"Čím viac si pripomínate vašu osobnú identitu, tým menej budete schopní prijať identitu postavy. Musíte byť schopní sa vcítiť a naozaj sa nechať knihou pohltiť, aby ste získali túto autentickú skúsenosť s prevzatím identity postavy."

V štúdii volebného správania napríklad účastníci čítali rôzne verzie príbehu. Niektorí si prečítali verziu napísanú v prvej osobe s podobnými vlastnosťami, aké mali čitatelia, aby sa s postavou ľahšie identifikovali. Iní si prečítali verziu v tretej osobe, ktorá opisovala niekoho, kto bol od čitateľov odlišný.

Výsledky ukázali, že 65% tých, ktorí si prečítali príbeh, s ktorým sa dokázali identifikovať, o niekoľko dní neskôr boli skutočne voliť. Pre porovnanie bolo voliť len 29% ľudí, ktorí čítali príbeh, s ktorým sa ťažšie identifikovali.

Libbyová povedala: