Pellegrini sa vyjadril k prezidentskej kandidatúre

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nemieni kandidovať na prezidenta SR v budúcoročných voľbách. Svoje rozhodnutie nezmení. Chce dokončiť volebné obdobie ako predseda vlády. Najlepším prezidentom by podľa Pellegriniho bol minister zahraničia Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Povedal to po stredajšom rokovaní vlády. Premiér má podľa neho väčšie možnosti pomáhať ľuďom, prezident má byť skôr diplomat.

„Ja vidím, čo sa z pozície predsedu vlády dá urobiť. Prezident môže chodiť, usmievať sa, podpisovať, klásť vence... Ale reálne nemôže zmeniť zákon, dať peniaze, reálne nemôže ministrovi prikázať, aby niečo urobil,“ povedal premiér. Zároveň zdôraznil, že pozícia prezidenta je na Slovensku reprezentatívna a práve preto by sa na ňu najlepšie hodil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčák.

„Je to človek, ktorý vie otvárať Slovensku, našim podnikateľom, delegáciám, dvere na tých najvýznamnejších kľučkách sveta, čo doteraz máloktorý prezident na Slovensku dokázal. Miroslav Lajčák by bol najlepším prezidentom na najbližších päť, možno aj desať rokov,“ myslí si Pellegrini. Lajčák svoju kandidatúru opakovane odmietol.

Pellegrini má tiež podľa svojich slov pocit, že pri súčasnej ponuke prezidentských kandidátov to vyzerá, že „niektorí si z voľby prezidenta začínajú robiť žarty“.

Premiér zároveň zhodnotil šesť mesiacov svojej vlády. Tri základné priority - upokojenie spoločenskej situácie, napravenie medzinárodného obrazu Slovenska v zahraničí a budovanie „priateľského štátu“ - sa podľa neho darí napĺňať. „Netvrdím, že sa nám za šesť mesiacov podarilo odstrániť všetky problémy, ktoré našu krajinu ťažia, ale dúfam, že nikto nemôže namietať našu snahu,“ povedal. Slovensko podľa neho zažíva najlepšie obdobie od počiatku svojej existencie.

Uviedol tiež, že z pozície premiéra, ktorý nie je zároveň predsedom najsilnejšej koaličnej strany, sa mu vládne dobre. „Zatiaľ som sa nedostal do situácie, keď by som počas môjho vládnutia nemohol urobiť niečo, čo by som chcel urobiť,“ povedal Pellegrini. Pripomenul, že keďže je podpredsedom strany, jej politické názory vznikajú aj za jeho účasti. „Spolupráca vo vnútri Smeru-SD funguje veľmi dobre a nie sú tam žiadne pnutia,“ zdôraznil. Byť premiérom bez toho, aby bol aj predsedom strany, je podľa Pellegriniho niekedy skôr výhodou. Nemusí riešiť administratívne úkony, napríklad v súvislosti s voľbami.