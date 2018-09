Video: Podráždená žena vylieva mužom do rozkroku bielidlo. Neuveríte, čo ju vytočilo!

20-ročná Ruska Anna Govgaľuková počas cestovania petrohradským metrom do rozkroku vytipovaných mužov vylieva riedené bielidlo. Študentka práva svoj skutok ospravedlňuje tvrdením, že títo muži sa dopúšťajú „genderovej agresie“.

Muži, na ktorých Anna mieri svoju fľašu, sú vinní preto, lebo na sedačke metra sedia so široko rozkročenými nohami. Proti tomuto zvyku sa v poslednom období začali ohradzovať už aj feministky zo Španielska a Veľkej Británie. V New Yorku je to dokonca zakázané.

Keďže v Rusku sa podobné problémy neriešia, Govgaľuková vzala iniciatívu do vlastných rúk, a ručne si namiešala 30 litrov vody so 6 litrami bielidla. „Tento roztok je o 30-krát viac koncentrovaný ako ten, ktorý sa používa pri praní. V priebehu niekoľkých minút pohltí farbu z oblečenia a zanechá na ňom škvrnu.“

Anna zverejnila aj video zachytávajúce jej boj za práva žien. Vyjadrila presvedčenie o tom, že vďaka jej útoku „každý okamžite pochopí, ktorou časťou tela títo muži rozmýšľajú.“

Študentka je v Rusku známa firma

Anna sa do povedomia Petrohradčanov nedostala prvýkrát. V minulosti sa vozila mestskou hromadnou dopravou len v spodnej bielizni, čím údajne chcela zvýšiť povedomie o neokrôchaných mužoch, ktorí ženám pozerajú pod sukňu.

„Som sociálna bojovníčka, ktorá obhajuje práva žien a stavia sa proti každej forme diskriminácie.“ Mladá Ruska dodáva, že na jej agresívne prejavy sa u polície zatiaľ nik nesťažoval.