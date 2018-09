Video: Najviac koľko ľudí sa zmestí do 5-miestneho auta? Týchto nebudete vedieť spočítať!

Pamätáte sa ešte na aféru okolo Vladimíra Weissa ml.? Slovenskému futbalovému reprezentantovi sa do auta zmestilo 14 ľudí, za čo ho polícia pokutovala. My však máme dôkaz o tom, že do 5-miestneho sedana sa ich zmestí oveľa viac.

Vojaci na hranici Dominikánskej republiky zadržali auto, ktoré naraz viezlo rekordný počet ľudí. V prednej časti sa dokázalo usadiť až 13 havajských migrantov, a z kufra postupne vystúpilo ďalších 5. Je zázrak, že v takých podmienkach vôbec prežili tú cestu!

Ako sa tam dokázali pomestiť?