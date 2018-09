Výhry olympionikov majú byť oslobodené od platenia daní a odvodov

Olympionici v prípade výhier majú byť do budúcnosti oslobodení od platenia daní a odvodov pri výhrach.

Súčasťou tejto novely sú aj zmeny, ktoré sa dotknú športovcov. „V oblasti športu oslobodzujeme našich olympionikov a paralympionikov do budúcnosti od platenia daní a odvodov v prípade výhier, ktoré dostávajú,“ vysvetlil Kažimír.

Ďalšia novinka sa týka zavedenia príspevku na ubytovanie pre zamestnancov najmä veľkých firiem, ako napríklad automobiliek. „Zavádzame možnosť príspevku zamestnávateľa do úrovne 60 eur mesačne na ubytovanie svojich zamestnancov s tým, že týchto 60 eur bude vnímaných ako daňový výdavok bez toho, že by to na strane zamestnanca bolo vnímané ako nedaňový príjem. To znamená, oslobodzujeme takéto poskytovanie služieb do úrovne 60 eur od platenia daní a odvodov,“ priblížil Kažimír.

Toto ustanovenie v zákone by malo platiť aj retroaktívne. „Chceli by sme, aby toto ustanovenie platilo retroaktívne aj pre tento celý rok 2018. Toto opatrenie je spojené s nedostatkom pracovných miest a s nevyhnutnosťou niektorých zamestnávateľov dovážať pracovníkov. Týka sa to tých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci musia využívať ubytovanie,“ dodal Kažimír.