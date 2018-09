NAKA zrušila marihuanové pole, polícia obvinila sedem osôb

Národná protidrogová jednotka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri minulotýždňovej protidrogovej akcii v okresoch Dunajská Streda a Galanta zrušila pole s marihuanou a zadržala osem osôb, sedem z nich vyšetrovateľ obvinil.

Polícia počas zásahu prehľadala 26 domov, garáží, áut a záhrad. Pri akcii objavila pole so 68 rastlinami marihuany, ktoré boli vysoké 1,2 až 3,5 metra. Zaistila aj vyše troch kíl spracovanej marihuany. Tá by mala na čiernom trhu hodnotu od 33.000 do 49.000 eur. Okrem konope zaistili policajti vyše 100 gramov pervitínu za približne 5500 eur.

Okrem samotných rastlín a drog zaistila polícia zároveň kompletné vybavenie na pestovanie, napríklad lampy, výbojky, ventilátory, sušičku, rozvodňu či vzduchotechniku. Zhabané boli tiež notebooky, mobilné telefóny, zatavené striekačky a digitálne váhy. „Pri prehliadkach našli malokalibrovku s tlmičom a optikou, hotovosť takmer 37.000 eur a 700.000 forintov,“ doplnil Slivka.

Z ôsmich zadržaných osôb obvinil vyšetrovateľ sedem z drogovej trestnej činnosti. A to z nedovolenej výroby, zadovažovania, prechovávania a následného distribuovania omamných a psychotropných látok, marihuany a metamfetamínu. V prípade dokázania viny hrozí 38-ročnému Drahomírovi Sz., 48-ročnému Pavlovi K., 36-ročnému Tomášovi O., 59-ročnému Mariánovi Š., 29-ročnému Petrovi T., 34-ročnému Zoltánovi Cs., 31-ročnému Dávidovi D. trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Stíhaní sú väzobne.

Polícia sa pri akcii zamerala na organizovanú skupinu páchateľov, ktorá pôsobila aj na území Maďarska. Už skôr (12.9.) zasahovala maďarská polícia na svojom území. Zaistila osem kilogramov hašiša, viac ako kilo metamfetamínu, 100 litrov prekurzorov a laboratórium na jeho výrobu, taktiež pol kila amfetamínu, tabletkovač na výrobu extázy a množstvo menších dávok rôznych drog. Zadržané a obvinené z drogovej trestnej činnosti sú tri osoby. V súčasnosti sú vo väzbe.