7 bežných chýb, ktorých sa pri varení dopúšťate aj vy

Každá gazdiná či domáci kuchár túži po rodinnej pochvale po tom, ako navarí nejakú dobrotu. Skvelý výsledok pri varení však často nedosahujeme preto, že sa dopúšťame technickej chyby, ktorej odstránenie je tajomstvom k chutnejšiemu jedlu.

Kto iný by nás mohol v kuchyni poučiť, ak nie šéfkuchári? Ľudia s niekoľkoročnou praxou sú tým najlepším zdrojom tipov na zlepšenie kulinárskych schopností laika. Na Reddite sa rozbehla diskusia o najčastejších chybách domácich kuchárov, ktorú korigovali profesionáli. Vybrali sme pre vás tie najčastejšie sa opakujúce z nich.

1. Ako zachrániť presladené jedlo?

Z času na čas sa každému z nás stane, že to pri varení preženieme s jednou ingredienciou, a všetka naša snaha môže rovno poputovať do koša. Nevešajte hlavu! Šéfkuchári poznajú skvelý trik na záchranu ideálnej chute. Pokiaľ sa vám zdá jedlo príliš štipľavé, pridajte doň trochu cukru alebo masla. Pokiaľ ste to prehnali so sladkosťou, vyskúšajte doň pridať trochu šťavy z citróna.

2. Hotové cestoviny polievame omáčkou.

Doprajte svojim cestovinám extrémnu dávku chuti! Stačí, keď ich uvaríte len na 90 percent, scedíte, a následne dovaríte v nádobe s omáčkou. Vždy pomôže, ak do nej prilejete aj pohár vody z cestovín.

3. Príprava surovín počas varenia.

Tento krok by sme nemali zdôrazňovať, no vždy si suroviny odvážte a nakrájajte ešte predtým, ako sa pustíte do prípravy jedla. Robiť viac vecí naraz vedie k stresu, a v konečnom dôsledku sa to odrazí aj na vašom finálnom výtvore.

4. Hasenie ohňa vodou.

Ak sa pri restovaní pozabudnete a z vašej panvice začnú šľahať plamene, nikdy sa ich nepokúšajte hasiť vodou. Oheň môžete zadusiť napríklad pomocou soli alebo sódy bikarbóny. Ak ich nemáte poruke, jednoducho vypnite sporák a po chvíli panvicu prikryte pokrývkou.

5. Ako často ostríte nože?

Pravdepodobne nie dosť často. Jeden zo šéfkuchárov odporúča ostriť ich pred každým varením. „Ostrič nožov by ste mali použiť vždy predtým, ako sa rozhodnete niečo krájať. Stačí, keď po ňom prebehnete nožom šesťkrát.“

6. Zbytočne veľa miešame.

Dôkladné miešanie jedla pri jeho príprave nie je potrebné, pokiaľ sa nachystáte pražiť alebo si to recept vyslovene vyžaduje. Väčšina jedál sa zaobíde s občasným premiešaním.

7. Chytáme padajúci nôž

Opäť ide o jednu z radu samozrejmostí, ale neverili by ste, koľko šéfkuchárov už doplatilo na svoje podvedomé reflexy. Stojí za to preto pripomenúť, že od padajúceho noža treba dať ruky (a nohy) preč!