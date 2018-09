Video: Cirkusanti utrápili úbohého tigra priamo pred zrakom divákov

Malo to byť jeho veľké vystúpenie, on to však nezvládol. Trénovaný tiger v cirkuse v ruskom meste Magnitogorsk odpadol priamo počas vystúpenia, a následné správanie krotiteľov si od verejnosti vyslúžilo množstvo kritiky.

Vystúpenia sa celkovo zúčastnilo 7 tigrov, pričom jeden z nich na okraji javiska odpadol. Po tom, ako nechcel spolupracovať, možno vidieť, ako ho jeden z cirkusantov ťahá za chvost v snahe prebrať ho z bezvedomia. Niekoľkokrát doňho pichol bičom, no bezvládne zviera naďalej ležalo na pódiu.

Verejnosť označila takéto správanie v cirkuse za brutálne, a opäť začala rozoberať otázku týrania zvierat v cirkusoch.

