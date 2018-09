Prvý československý kozmonaut Vladimír Remek má 70 rokov

Bol aj prvým cudzincom, ktorý sa zúčastnil medzinárodných pilotovaných vesmírnych letov programu Interkozmos v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR). Remek bol 87. kozmonautom sveta a prvým z inej krajiny ako ZSSR a USA.

Vladimír Remek sa narodil 26. septembra 1948 v Českých Budějoviciach v bývalom Československu. Pochádzal doslova z československej rodiny, pretože otec bol Slovák, vojenský pilot, neskôr v hodnosti generálporučíka dlhoročný veliteľ letectva Československej ľudovej armády (ČSĽA). Matka bola Češka. Detstvo prežil v rodných Českých Budějoviciach. Neskôr sa rodina presťahovala do Brna.

Študoval na Slovensku v Košiciach na vtedajšom Vyššom leteckom učilišti. Po jeho absolvovaní nastúpil v roku 1970 do leteckého útvaru v Českých Budějoviciach. Neskôr sa už na premenovanej Vysokej leteckej škole SNP (potom Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, dnes súčasť košickej Technickej univerzity) zúčastňoval letov na nadzvukových lietadlách. Ako vojak z povolania slúžil Remek v armáde dvadsaťpäť rokov. V roku 1976 ukončil štúdium na Vojenskej leteckej akadémii J. A. Gagarina v Moskve a nakrátko sa vrátil do leteckého útvaru v Českých Budějoviciach.

História Remekovej cesty do vesmíru sa začala v roku 1976, keď vojenskí lekári povolali na zdravotné prehliadky až osemdesiat pilotov. Náročným kritériám zdravotnej spôsobilosti vyhovovali iba štyria, medzi nimi aj Remek či Oldřich Pelčák. Po výbere za kandidáta na kozmonauta na jeseň 1976 sa s viacerými ďalšími pripravoval na let v Stredisku prípravy kozmonautov J. A. Gagarina v Hviezdnom mestečku pri Moskve. Výcvik absolvoval roku 1978.

Na sovietskej kozmickej lodi Sojuz 28 vyštartoval do vesmíru prvý československý kozmonaut Vladimír Remek 2. marca 1978 ako člen prvej medzinárodnej posádky v rámci programu Interkozmos. Veliteľom letu bol sovietsky kozmonaut plukovník Alexej Gubarev. Pracovali na palube orbitálneho komplexu Saľut 6 spolu s jeho základnou posádkou, ktorú tvorili Jurij Romanenko a Georgij Grečko. Vladimír Remek bol v poradí 87. kozmonautom vo vesmíre a jeho vesmírna púť sa skončila 10. marca 1978. Celkovo bol vo vesmíre sedem dní, 22 hodín a 18 minút (190 hodín a 18 minút). Z toho po úspešnom spojení sa Sojuzu 28 s vesmírnou stanicou Saľut 6 na nej pobudol šesť dní.

Vo vesmíre pracoval Vladimír Remek vo funkcii kozmonaut-výskumník na niekoľkých experimentálnych výskumoch. Skúmal rozmnožovanie rias v podmienkach vesmírneho letu, teda v stave beztiaže. Porovnával subjektívne pocity vnímania teploty s jej objektívnym meraním na povrchu tela kozmonautov, alebo sledoval okysličovanie tkanív členov posádky Saľut 6. V priebehu Remekovho pobytu v komplexe Saľut 6 prebehlo aj niekoľko televíznych spojení so Zemou. Remek sa po česky divákom prihovoril 4. marca a 5. marca 1978 a zúčastnil sa prvej medzinárodnej tlačovej konferencie z obežnej dráhy Zeme. Po viac ako 190 hodinách pobytu vo vesmíre, 10. marca 1978 kozmonauti Remek a Gubarev pristali na Zemi neďaleko mesta Arkalyk v dnešnom Kazachstane. Do vlasti sa prvý československý kozmonaut vrátil 27. apríla 1978.

Vladimír Remek si ako vojak v roku 1990 musel podľa zákona ukončiť členstvo v Komunistickej strane Československa (KSČ).

Vo výskumnom vojenskom pracovisku v Prahe-Kbely bol po návrate z kozmu Vladimír Remek vedúcim pracovníkom. Absolvoval Vojenskú akadémiu Generálneho štábu ZSSR v Moskve a do roku 1990 bol potom vojenským pilotom ČSĽA. Od roku 1990 pôsobil ako riaditeľ Vojenského múzea letectva a kozmonautiky v Prahe-Kbely.

Do civilu odišiel na vlastnú žiadosť v júni 1995 v hodnosti plukovníka. Pri opustení armády mal nalietaných viac ako 1000 letových hodín, z toho viac 190 v kozmickej lodi.

Jeho ďalší pracovný osud bol znovu spojený s Ruskom, kde bol obchodným zástupcom českej firmy v súkromnej sfére a neskôr obchodným radcom českého veľvyslanectva v Moskve.

Tento bývalý vojenský letec bol v júni zvolený do Európskeho parlamentu (EP) na kandidátke Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) ako nestraník. Vo voľbách do EP v júni 2009 svoj mandát v Bruseli obhájil a poslancom europarlamentu za komunistov z KSČM bol do roku 2013.

Vladimír Remek, držiteľ najvyššieho sovietskeho vyznamenania Hrdina Sovietskeho zväzu, svoje veľvyslanecké pôsobenie na českej ambasáde v Moskve oficiálne začal 16. januára 2014, keď odovzdal svoje poverovacie listiny ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Svoje pôsobenie na poste veľvyslanca ČR v Rusku ukončil koncom januára 2018.

Prvý československý kozmonaut Vladimír Remek je aj čestným občanom mesta Bratislavy.