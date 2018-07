Trump poďakoval Kimovi za vrátenie pozostatkov amerických vojakov

Voľby do českej snemovne by aj v júli 2018 vyhralo presvedčivo hnutie ANO

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky by aj podľa júlového prieskumu verejnej mienky agentúry Median vyhralo hnutie ANO so ziskom 30 percent hlasov.