Video: Muž nečakane zatrúbil na ženu pri zábradlí. Žartík však dopadol tragicky

Muž, ktorý sa podľa vlastných slov zamestnáva tvorbou vtipných videí, tento raz skúsil šťastie s dvojicou dievčat opretých o zábradlie nad ruskou riekou. Chcel vidieť ich reakciu, keď im za chrbtami nečakane zatrúbi hlasnou trúbou.

To, že nešlo o ten najlepší nápad, zistil krátko po tom, ako vykročil ku slečnám. Jedna z nich sa nad riekou fotila svojím iPhoneom 7 plus, a keď začula hlasnú trúbu, od strachu pustila mobil do vody. Vtipkár sa s ňou napokon dohodol, že jej kúpi nový mobil.

Tento žartík ho vyšiel poriadne draho