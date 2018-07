Video: Policajti chytali bežiaceho muža na autách. Sledujte tú spúšť, čo po nich ostala!

Americkí policajti sú vo filmoch večne zobrazovaní so šiškou v ruke a obrovskou porciou sladeného nápoja v druhej. Často sa kvôli tomuto nezdravému životnému štýlu stávajú obeťou miernej nadváhy, čo bol zrejme prípad aj týchto mužov zákona z Georgie.

Policajti prenasledovali utekajúceho kriminálnika na parkovisku pred obchodným domom. Na tom by nebolo nič divné, keby pri tom nevyužili dve policajné autá. Keďže sa im nedarilo držať krok s mužovou obratnosťou, dostali sa do situácie, kde museli strhnúť volant, aby utekajúceho nezrazili. Čo čert nechcel, jedno z áut pri tomto manévri náhle nabúralo do zaparkovaného auta. To sú teda manévre!

Policajná naháňačka sa veľmi nevydarila