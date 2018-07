Foto: Nikdy si v aute nenechávajte túto vec, inak môžete dopadnúť ako učiteľ z Kalifornie

Marc „Zeke“ Kossover je učiteľom a vedeckým nadšencom zo San Francisca. Svojim kolegom v práci sa chcel pochváliť s vlastnoručne vyrobeným solárnym varičom v tvare paraboly. Cestou do práce Kossover vzal varič do auta, odkiaľ ho však zabudol vyložiť.

Solárny varič vám dokáže rýchlo a ekologicky ohriať jedlo alebo vodu. V aute by ste ho však nemali nechávať.

Asi si už viete domyslieť, čo nasledovalo ďalej. Učiteľ sa vrátil k autu zhrozený z toho, aký pohľad sa mu naskytol. Parabolický varič mu celkom pretavil kapotu, no mohlo to dopadnúť oveľa horšie! Nechýbalo veľa, a auto mohlo celé vzbĺknuť. Ani s týmto si už Marc asi nezajazdí, no aspoň sa nikomu nič nestalo.

Kossover sa so svojou skúsenosťou podelil na Facebooku s varovaním, čo sa môže stať, keď si v aute počas slnečného dňa zabudnete parabolické zrkadlo. Podľa vlastných slov Marc zhotovil varič pred niekoľkými rokmi pomocou metrového satelitného prijímača a alobalu. Po domácky vyrobený solárny varič sa dokáže zohriať do takej teploty, že je schopný pasterizovať vodu už za 15 minút.

Marc sa napokon so svojím výtvorom pred kolegami nepochválil, pretože ho zabudol v aute. „Do Exploratória som toho vtedy niesol veľa, a zrkadlo sa mi do košíka nezmestilo. Plánoval som sa poň vrátiť, ale zamestnalo ma niečo iné, a celkom som na to zabudol,“ píše Marc v statuse. „K autu som sa vrátil poobede. Sadol som si za volant a pozrel do spätného zrkadla. O-ou.“

Fotografie, ktoré dokumentujú Marcov príbeh, sú nočnou morou každého majiteľa auta. Plastová časť kapoty nad kufrom auta sa roztopila do čudesných tvarov, ktoré budú majiteľa prenasledovať asi už navždy.