Ste perfekcionista? Prezradí vás týchto 6 málo známych znakov

Ak vás niekto označí za perfekcionistu, len málokedy je to myslené ako kompliment. Na druhej strane nie každý perfekcionista dokáže toto slovo vnímať negatívne – ide predsa o uznanie, že všetko, čo robíte, robíte dokonale.

Možno perfekcionistov a ich myslenie nepoznáte tak dobre, ako si myslíte. Žiadny človek predsa nie je dokonalý, a to je presne problém, ktorý týchto ľudí väčšinou trápi. Výsledok ich práce vôbec nemusí byť tip-top, ale existujú aj iné spôsoby, ako ich odhaliť.

Zamyslite sa spolu s nami nad tým, či aj váš život nesprevádza šestica týchto prejavov, vďaka ktorým si môžete smelo povedať, že ste perfekcionista.

Extrémne myslenie a konanie

Pre vás sú veci len čierne alebo biele – nič medzi tým. Ak napríklad dodržujete diétu, v žiadnom prípade si nedoprajete sladkosť. Až kým vás nezradí sila vôle. Stačí, že raz siahnete po sladkej dobrote, a už vás nič nezastaví pred tým, aby ste ich naraz zjedli celý tanier. Takýto spôsob života nie je zdravý, no oddáva sa mu väčšina perfekcionistov.

Prokrastinácia

Ide asi o najmenej očakávanú povahovú črtu perfekcionistov. Ich sklony k prokrastinovaniu pramenia zo strachu pred vykonaním činnosti, v ktorej neexcelujú na sto percent. Pre perfekcionistu je vždy lepšie niečo odložiť alebo to vôbec nespraviť, než dosiahnuť polovičný výsledok.

Ťažkosti s ukončením začatých prác

Takýto problém raz za čas postihne každého z nás. Aj keď už nie sú ďaleko od cieľa, perfekcionisti len s ťažkosťami dokončia rozpracovanú úlohu, pretože pri každom bode nájdu niečo, čo by ho dokázalo vylepšiť. Títo ľudia sa často hodnotia na základe kvality vykonanej práce.

Neochota zadávať úlohy

Doma vám treba umyť okná, vysať koberce, utrieť prach, pokosiť trávnik, a hoci vás množstvo práce, ktorá vás čaká, nijako neteší, ani za svet nedovolíte niekomu inému, aby vám pomohol. Nie preto, že by to nedokázal, ale dokáže to spraviť tak dobre, ako vy? Podobné myšlienky sprevádzajú život každého perfekcionistu.

Stavanie múrov

Perfekcionisti len neradi nadväzujú nové kontakty. Veľa z nich si myslí, že priateľstvo z nich robí ohrozený druh, a že odmietnutie môže vážne poškodiť ich silnú osobnosť. Zabúdajú však na to, že práve priateľstvo je tým krásnym vzťahom, ktorý pomáha prekonať všetky strasti.

Zameranosť na chyby z minulosti

Poznáte tú frázu, „Načo plakať nad rozliatym mliekom?“ perfekcionisti plačú nad rozliatym mliekom celé dni, týždne aj mesiace. Aj vy ste si doteraz určite mysleli, že perfekcionizmus je o dokonalosti. Zabudnite na to! Perfekcionizmus je v skutočnosti o tej jednej drobnej chybe, ktorú ste kedysi dávno spravili.