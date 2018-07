Lubyová: SAV nedodala všetky dokumenty, nežiadame nič nad rámec zákona

Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

„Zaregistrovali sme, že sa šíri petícia, v rámci ktorej sme vyzývaní, aby sme zaregistrovali inštitúcie SAV. Údaje, na ktorých petícia bazíruje, však nie sú celkom pravdivé. Aj SAV priznala, že nedodala všetky dokumenty. Tie, ktoré prichádzajú, priebežne evidujeme. Zároveň ministerstvo potrebné dokumenty žiadalo jedinou výzvou, ktorú bolo potrebné urobiť zo zákona ešte v priebehu mája,“ deklarovala Lubyová.

Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši. „Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.

Rezort SAV ponúkol a ponúka, aby SAV využila registráciu podľa platného zákona o VVI už teraz. „Ministerstvo je pripravené spolu s rezortom financií a Úradom vlády SR pracovať s jej žiadosťami s vysokou prioritou tak, aby mohli byť prerokované vládou už v auguste,“ uistila Lubyová.

Ministerstvo si zároveň v procese transformácie všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu v oblasti evidencie majetku SAV. „Napriek zákonnej požiadavke neuviedla majetok, ktorý majú užívať organizačné zložky budúcich VVI. Nehnuteľný majetok uviedla netransparentným spôsobom bez špecifikácie a podpisu, iba s odkazom na číslo listu vlastníctva. Hnuteľný majetok a iné práva a pohľadávky neuviedla vôbec. Až po výzve ministerstva akadémia tieto údaje doložila, aj to z veľkej časti až po zákonnom termíne,“ povedala Lubyová.

Podľa jej slov rezort nemohol súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop, osobný automobil či traktor. „My sme požadovali jednoznačnú identifikáciu majetku v súlade s inventárom. Za toto je ministerstvo obviňované, že stupňovalo požiadavky?“ pýtala sa Lubyová a odmietla, že by sa jej rezort chcel k SAV chovať macošsky.

Ministerka uisťuje, že konanie jej rezortu je motivované tým, že mu ide o ochranu a rozvoj SAV aj do budúcna. „Proces musí zabezpečiť, aby sa SAV nerozpadla a neprišla o svoju majetkovú a výskumnú základňu. SAV musí byť otvorenou a transparentnou inštitúciou pod verejnou kontrolou. Tlaky, ktoré nás vyzývajú na urýchlené registrovanie, nie sú celkom férové. Meškanie nespôsobilo ministerstvo, ale fakt, že materiály boli posielané neskoro. Treba mať trpezlivosť,“ apelovala.

Lubyová tiež upozornila na apolitickosť SAV, ktorú vyžaduje zákon. „Zlyhávanie štandardných mechanizmov transparentnosti sa nahrádza vyvolávaním politických tlakov a petícií, ktoré podpisujú občania zavádzaní klamlivými údajmi. Ide o čisté politikum. Uvedená politizácia situácie priamo stavia pod otázku princípy fungovania SAV ako apolitickej inštitúcie a neprospieva v prvom rade samotnej SAV a vedcom, ktorí sa chcú venovať vede, a nie politike,“ dodala.

Slovenská akadémia vied trvá na tom, že splnila podmienky na registráciu jej organizácií do Registra VVI, ale ministerstvo školstva ich napriek tomu stále nezaregistrovalo. Zdôrazňuje, že zápis v registri potrebuje urýchlene. SAV funguje v súčasnosti v právnom vákuu. „Inštitúcie nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov, grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,“ uviedla hovorkyňa Monika Hucáková.

Na stranu SAV sa postavili desiatky osobností zo spoločenského a kultúrneho života, ktorí spolu so stovkami signatárov podpísali petíciu Stojím za SAV. Medzi osobnosťami sú historička umenia Alexandra Kusá, herci Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Tomáš Maštalír, Lukáš Latinák, Henrieta Mickovičová a Alexander Bárta. Petíciu podpísali napríklad aj riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, spisovateľ Viliam Klimáček či Imrich Barak, ktorý spolu s Fedorom Gömörym založili iniciatívu Veda chce žiť - Iniciatíva za podporu vedy na Slovensku.