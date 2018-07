Štrajk zamestnancov Ryanairu viedol v stredu k zrušeniu stoviek letov

Štrajk zamestnancov palubného personálu nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair v stredu, v prvý deň tejto dvojdňovej protestnej akcie, v súlade s očakávaním narušil plynulosť leteckej dopravy vo viacerých európskych krajinách. Vzhľadom na pokračujúce dovolenkové obdobie navyše spôsobil veľkú nevôľu cestujúcich pre zrušenie niektorých letov na poslednú chvíľu.

Ryanair už pred týždňom avizoval zrušenie 600 letov v dňoch 25.-26. júla pre hrozbu štrajku, ku ktorému skutočne došlo. Vtedy spoločnosť hovorila o zrušení 200 letov do španielskych destinácií a po 50 do Portugalska a Belgicka v každý zo štrajkových dní.

V priebehu stredy však vysvitlo, že Ryanair zrušil na poslednú chvíľu aj desiatky letov z a do Talianska, napríklad spoje do Pisy alebo Bergama. V krajine na Apeninskom polostrove zaznamenali do popoludňajších hodín zrušenie 156 letov, uviedol hovorca tamojších odborov CGIL pre tlačovú agentúru DPA. Podľa inej odborovej organizácie Uiltrasporti to bolo až 190 letov, pričom sa tieto kroky dotkli cestujúcich v Catanii, Neapole, ale aj na rímskom letisku Ciampino.

Aj na medzinárodnom letisku Kolín nad Rýnom/Bonn v Nemecku pristúpila spoločnosť k zrušeniu ôsmich letov v každý zo štrajkových dní. Vo vzdušnom prístave Berlín-Schönefeld platí to isté o celkove siedmich letoch počas štrajkových dní, avšak nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie storná. Lety do španielskych a portugalských destinácií sa však rušili na celom rade nemeckých letísk ako napríklad Brémy, Dortmund, Hamburg, Memmingen, Norimberg alebo Weeze.

Írski piloti spoločnosti Ryanair vstúpili do protestnej akcie, ktorej ciele boli identické ako u ich kolegov z palubného personálu - dosiahnutie vyšších platov a zlepšenie pracovných podmienok -, v piatok 20. júla a utorok 24. júla.

Manažment leteckej spoločnosti reagoval na protestné akcie konštatovaním, že pracovné miesta viac ako stovky pilotov a 200 zamestnancov palubného personálu, sú v ohrození.