Pre toto by ste počas horúcich nocí nemali spať so zapnutým ventilátorom

Vlna horúčav, ktoré počas leta postihujú nielen oblasť Slovenska, si žiada núdzové odpovede na otázku, ako sa ochladiť? Niektorí z nás sa spoliehajú na zázračnú moc žalúzií, iní si jednoducho počas noci vetrajú celú domácnosť. Sú tu aj takí, ktorí si počas tropických nocí nechávajú pustený ventilátor.

Ventilátor nám často robí spoločnosť len v lete, a v zime ho odkladáme do šatníka, pivnice či na pôjd. Mali by ste však vedieť, že jeho používanie počas noci sa vám môže vypomstiť hneď v nasledovné ráno.

Nepodceňujte horúčavy: Toto všetko vám môžu spôsobiť

Podľa slov odborníkov na spánok vrtuľa ventilátora počas dňa aj noci víri vzduch v miestnosti, ktorým sa tak prenášajú častice prachu a peľu. Tie sa potom veľmi jednoducho dostanú aj do vašich prinosových dutín. Vytúžený prúd studeného vzduchu teda logicky najviac poškodí zdravie astmatikov a alergikov.

Do nebezpečenstva vchádzajú aj tí, ktorí svoj ventilátor po roku vytiahli zo skrine. Ak prístroj pred použitím dôkladne nevyčistíte aj pod plášťom, prach z neho pri najbližšom zapnutí poputuje priamo do vašich dýchacích ciest.

Ako vplýva ventilátor na zdravie pokožky

Ďalšia vec, ktorú by ste pri používaní ventilátora mali zvážiť, je jeho vplyv na zdravie pokožky. Ustavičné prúdenie studeného vzduchu smerom na kožu môže spôsobiť jej vysušenie. Pozor by ste mali dať aj na zdravie očí, ktorým hrozí podráždenie, zápal alebo slzenie.

Ďalším zdravotným rizikom, s ktorým by ste pri nadmernom používaní ventilátora mali počítať, je zápal prinosových dutín. Ten môže v extrémnych prípadoch viesť až k nadmernej produkcii hlienu, ktorý neraz vyvolá bolesti hlavy a upchatie nosa.

Asi by vám ani vo sne nenapadlo, že so zapnutým ventilátorom prichádza tiež riziko bolesti svalov. Koncentrované prúdenie vzduchu na niektorý sval môže vyvolať napnutie a bolesť, ktoré sa zväčša prejavia ráno po prebudení. Najnebezpečnejším miestom, kam môžete ventilátor počas noci umiestniť, je do blízkosti hlavy a krku.

Svojho elektronického priateľa pokojne využite počas dňa, no v noci sa radšej spoľahnite na chladiace metódy našich starých mám.