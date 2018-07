Video: Toto sa stane, keď nerešpektujete kráľovskú stráž

Kráľovská stráž predstavuje pre turistov v Londýne istý druh atrakcie a mnohí zabúdajú, že ich úlohou nie je premávať sa pred ich zrakmi, ale skutočne strážiť kráľovskú rodinu a ich budovy. Ak sa týmto mužom postavíte do cesty, nemôžete očakávať, že s vami budú jednať v rukavičkách.

Tvrdým spôsobom sa to musela naučiť táto turistka, ktorá prekročila zábradlie na Windsorskom zámku. Nakoľko vojakovi stála v ceste, sotil ju dopredu, pričom žena ako zázrakom nestratila rovnováhu a ostala stáť na nohách. Video tak slúži ako ukážka, čo sa stane, keď nebudete rešpektovať pravidlá týchto ozbrojených mužov.

Video: Takto treba turistov učiť rešpektu

Stupid tourists, the rope is there for a reason. Make way for the queens guard! pic.twitter.com/IUAA3bChPh