Fond, ktorý dáva pôžičky študentom, by sa mal zreformovať

Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom, učiteľom, mladým výskumným pracovníkom či umeleckým pracovníkom, by sa mal zreformovať. Zhodli sa na tom ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász na stredajšom stretnutí v Bratislave. Zmeny, o ktorých chcú ďalej rokovať, by mali zefektívniť pôžičky a pomôcť vyššiemu počtu študentov ako v súčasnosti. Hovoria aj o potrebe dofinancovať fond, malo by ísť o niekoľko miliónov eur.

„Hovorili sme o podpore študentov formou pôžičiek, je to nástroj, ktorý pomáha študentom dorovnať si príjem alebo preklenúť sociálne nevýhodnú situáciu, aby aj nemuseli odchádzať do zahraničia,“ uviedla na tlačovej konferencii Lubyová. Od študentov dostal jej rezort návrhy na zmeny. „Dohodli sme sa, že s cieľom lepšie nastaviť parametre pôžičiek urobíme spoločnú analýzu,“ poznamenala s tým, že chcú odstrániť bariéry pri žiadaní o pôžičky. Lubyová deklarovala snahu hľadať nástroje, aby študentské pôžičky boli čo najlepšie využité.

„Študentské pôžičky vnímame ako veľmi vďačný nástroj podpory študentov,“ konštatoval Lovász s tým, že v súčasnosti podporujú najmä študentov zo sociálne slabšieho prostredia. Potvrdil, že by s ministerkou radi otvorili reformu pôžičkového fondu. „Aby boli študentské pôžičky atraktívnejšie,“ podotkol. V súčasnosti o pôžičky žiada ani nie 2000 študentov. Lovász za tým vidí aj fakt, že študenti nevnímajú tento fond ako silný sociálny pilier.

Študenti by chceli, aby im štát garantoval pôžičky. „Ďalej navrhujeme študentskú pôžičku, ktorá sa neviaže na účel, s vyššou úrokovou sadzbou,“ doplnil. Navrhujú aj podporu mladých rodín a podporu doktorandov. Lubyová v tejto súvislosti informovala o návrhu, aby sa zvýšili platy vedeckých a výskumných pracovníkov a doktorandov. „Aby sa dostali do vyššej platovej tabuľky, ktorá ich dorovná s vysokoškolskými pedagógmi,“ uviedla ministerka, ktorá verí, že vďaka lepšiemu ohodnoteniu nebudú odchádzať do zahraničia.