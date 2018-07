Pri útokoch Islamského štátu v oblasti Suwajdy zahynulo vyše 70 ľudí

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Medzi obeťami je najmenej 22 civilistov, 32 bojovníkov lojálnych vláde a 21 prívržencov IS. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia.

Najmenej štyria samovražední útočníci z IS sa vyhodili v Suwajde do vzduchu. Prudké boje v oblasti mesta pokračovali aj po týchto atentátoch. Severovýchodne od Suwajdy podnikli džihádisti očividne koordinované útoky na niekoľko dedín, kde čelili vládnym silám. Tie do protiútoku nasadili aj bojové lietadlá.

Štátna televízia al-Ichbaríja uviedla, že jeden z útočníkov sa ráno v meste Suwajda vyhodil do vzduchu, keď prechádzal na motocykli cez trh so zeleninou. Ďalší zaútočil na iné námestie plné ľudí. Ostatní dvaja samovražední útočníci sa odpálili po tom, ako ich začali prenasledovať bezpečnostné sily.

K útokom v Suwajde došlo v čase vládnej ofenzívy na juhu Sýrie, kde vojaci bojujú so skupinou napojenou na IS v blízkosti hranice s Izraelom okupovanými Golanskými výšinami a v iných tamojších oblastiach. Vládnym silám sa podarilo v pohraničnej oblasti opätovne ovládnuť územia predtým kontrolované povstalcami a v súčasnosti s nimi zvádzajú boje.

IS bol už v Sýrii a Iraku prevažne porazený, ale stále ešte kontroluje malé územia na juhu a východe Sýrie, pripomína agentúra AP.