Nikola sa stratila na prázdninách u starej mamy. Polícia po nej pátra

Zdravotnícki odborári kritizujú nápad SaS o školnom, varujú pred diskrimináciou

VČERA - 17:00 Domáce

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) kritizuje nápad SaS, aby absolvent medicíny, ktorý by odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, musel školné vrátiť.